В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться при низком иммунитете
Эпидемия COVID-19 завершится в мире, когда будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета, сообщила в эфире телеканала «Россия-1» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, необходимо, чтобы было достаточно вакцинированных, обладающих иммунитетом людей в коротком периоде времени. Это не позволит коронавирусу распространяться.
Эксперт связала эффективность борьбы с COVID-19 с отношением населения к этому процессу и практическому применению противоэпидемических ограничений.
Как сообщалось ранее, опасным симптомом при COVID-19 является пониженная температура тела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru