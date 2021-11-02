В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться при низком иммунитете

По ее словам, необходимо, чтобы было достаточно вакцинированных, обладающих иммунитетом людей в коротком периоде времени. Это не позволит коронавирусу распространяться.

Эксперт связала эффективность борьбы с COVID-19 с отношением населения к этому процессу и практическому применению противоэпидемических ограничений.

Как сообщалось ранее, опасным симптомом при COVID-19 является пониженная температура тела.

