В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться при низком иммунитете

Эпидемия COVID-19 завершится в мире, когда будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета, сообщила в эфире телеканала «Россия-1» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Путин поручил Минобороны оказывать поддержку населению в борьбе с коронавирусом

По ее словам, необходимо, чтобы было достаточно вакцинированных, обладающих иммунитетом людей в коротком периоде времени. Это не позволит коронавирусу распространяться.

Эксперт связала эффективность борьбы с COVID-19 с отношением населения к этому процессу и практическому применению противоэпидемических ограничений.

Как сообщалось ранее, опасным симптомом при COVID-19 является пониженная температура тела.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
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