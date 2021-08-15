В ВОЗ не подтвердили информацию о сделке с КНР о происхождении коронавируса
Руководство Всемирной организации здравоохранения опровергло информацию британского издания The Sunday Times о заключении тайной сделки с правительством Китая о характере расследования международной группы ученых о происхождении COVID-19, сообщает ТАСС.
В организации назвали это «информационным вбросом». «Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надежные данные ответа на стоящие перед ними вызовы», - заявил представитель ВОЗ.
По данным газеты, договоренности между ВОЗ и властями КНР заключались в том, что эксперты организации, которые в ходе расследования происхождения коронавируса нового типа приезжали в январе и феврале 2021 года в Китай для изучения исключительно версии о его естественном возникновении, не рассматривая теорию о лабораторной утечке.
Ранее стало известно о том, что Всемирная организация здравоохранения создает новую рабочую группу с консультативными функциями, чтобы заняться изучением новых вирусов, в том числе SARS-CoV-2, следует из заявления организации.
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