В ВОЗ не подтвердили информацию о сделке с КНР о происхождении коронавируса

В организации назвали это «информационным вбросом». «Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надежные данные ответа на стоящие перед ними вызовы», - заявил представитель ВОЗ.

По данным газеты, договоренности между ВОЗ и властями КНР заключались в том, что эксперты организации, которые в ходе расследования происхождения коронавируса нового типа приезжали в январе и феврале 2021 года в Китай для изучения исключительно версии о его естественном возникновении, не рассматривая теорию о лабораторной утечке.

Ранее стало известно о том, что Всемирная организация здравоохранения создает новую рабочую группу с консультативными функциями, чтобы заняться изучением новых вирусов, в том числе SARS-CoV-2, следует из заявления организации.

