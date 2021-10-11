«В топку ожирение!» Диетолог рассказала, как «пролонгировать» жизнь до 120 лет

«Есть рандомизированное исследование. Если к 40 годам человек без вредных привычек набирает избыток в весе и поставлен диагноз «ожирение», гарантировано мужчина проживет на 7 лет меньше, а женщина – на 6 лет. Таким образом, мы сокращаем себе жизнь, потому что избыток веса и ожирение – это стартовая площадка для запуска хронических заболеваний, которые ведут к инвалидности и преждевременной смертности», - сказала Королева.

По ее словам, россияне просто не понимают, как правильно питаться, хотя в Японии и Южной Корее этому учат даже дошкольников.

«У людей нет понимания, как делать правильные шаги для сохранности своего здоровья. Более того, врачи во многом не знают, как их делать. Есть немало врачей, имеющих избыток веса, в том числе и ожирение. Когда пациенты приходят к доктору, к сожалению, они слышат только две фразы: «Надо меньше есть и больше двигаться». Тем временем в Японии и Южной Корее маленьких детей обучают правилам питания – сочетанию компонентов, режиму, говорят о ценности и необходимости сна, физической активности. Дошкольникам вменяют определенную ответственность за свое здоровье. Ему говорят, что если ты сейчас как в топку в свой организм будешь забрасывать все, твоя жизнь станет очень дорогой – лечиться будет дорого. Плюс ты станешь изгоем среди мыслящих и трудолюбивых японцев, и будет сложно найти место под солнцем», - рассказала диетолог.

При этом она посоветовала, как «договориться» с организмом об увеличении продолжительности жизни.