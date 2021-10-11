«В топку ожирение!» Диетолог рассказала, как «пролонгировать» жизнь до 120 лет
В России даже врачи имеют лишний вес, в то время как в Японии бороться с ним учат дошкольников, сказала НСН Маргарита Королева.
Ожирение и лишний вес отнимают у людей по 6-7 лет жизни, которую на самом деле можно увеличить до 120 лет, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» диетолог Маргарита Королева.
11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day). При этом, по данным экспертов, каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в России страдают ожирением.
«Есть рандомизированное исследование. Если к 40 годам человек без вредных привычек набирает избыток в весе и поставлен диагноз «ожирение», гарантировано мужчина проживет на 7 лет меньше, а женщина – на 6 лет. Таким образом, мы сокращаем себе жизнь, потому что избыток веса и ожирение – это стартовая площадка для запуска хронических заболеваний, которые ведут к инвалидности и преждевременной смертности», - сказала Королева.
По ее словам, россияне просто не понимают, как правильно питаться, хотя в Японии и Южной Корее этому учат даже дошкольников.
«У людей нет понимания, как делать правильные шаги для сохранности своего здоровья. Более того, врачи во многом не знают, как их делать. Есть немало врачей, имеющих избыток веса, в том числе и ожирение. Когда пациенты приходят к доктору, к сожалению, они слышат только две фразы: «Надо меньше есть и больше двигаться». Тем временем в Японии и Южной Корее маленьких детей обучают правилам питания – сочетанию компонентов, режиму, говорят о ценности и необходимости сна, физической активности. Дошкольникам вменяют определенную ответственность за свое здоровье. Ему говорят, что если ты сейчас как в топку в свой организм будешь забрасывать все, твоя жизнь станет очень дорогой – лечиться будет дорого. Плюс ты станешь изгоем среди мыслящих и трудолюбивых японцев, и будет сложно найти место под солнцем», - рассказала диетолог.
При этом она посоветовала, как «договориться» с организмом об увеличении продолжительности жизни.
«У нас кружок умелые руки, мы учимся шить-вышивать, что-то готовить с точки зрения «вкусно», но нет даже предметов по здоровому образу жизни. Ребенок не понимает, что здоровье, данное ему Богом, природой и мамой с папой, – это ценность, что надо к себе относиться бережно и понимать, по каким законам работает организм, что ему на пользу, а что вредно. Когда человек понимает это, организм начинает выстраивать гармонию и ведет его по жизни, вовремя спать укладывает, кормит его полезным, а не мусорком каким-то промышленным. Если человек будет делать «чекапы» (комплексное обследование – прим. НСН), наблюдать, как работает организм, слышать, слушать его, заботиться он нем, поддерживать здоровье и стройность, тогда мы можем действительно прожить до 120 лет и чуть больше. Сейчас ситуация позволяет прожить столько. Есть персонифицированные программы с диагностикой, своевременным лечением и профилактикой. Чтобы «пролонгировать» жизнь, нужно заботиться о себе», - подчеркнула собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН сравнил с ожирением тревожно-депрессивные расстройства, которые участились у людей из-за коронавируса.
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