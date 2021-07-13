В США заявили о риске развития редкого заболевания после использования вакцины J&J

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупредило об опасности развития редкого аутоиммунного заболевания после вакцины от COVID-19 производства Johnson & Johnson.

Американский регулятор снял ограничения на использование вакцины Johnson & Johnson

Как следует из отчета ведомства, в течение 42 дней после использования препарата Janssen повышается риск развития синдрома синдрома Гийена-Барре. При данном заболевании иммунная система человека атакует нервные клетки.

Ранее члены экспертного совета Центров по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали возобновить использование вакцины Johnson & Johnson. Эксперты заключили, что преимущества применения препарата среди людей в возрасте от 18 лет перевешивают возможные риски.

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ФОТО: pixabay.com
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