В США заявили о риске развития редкого заболевания после использования вакцины J&J
Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупредило об опасности развития редкого аутоиммунного заболевания после вакцины от COVID-19 производства Johnson & Johnson.
Как следует из отчета ведомства, в течение 42 дней после использования препарата Janssen повышается риск развития синдрома синдрома Гийена-Барре. При данном заболевании иммунная система человека атакует нервные клетки.
Ранее члены экспертного совета Центров по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали возобновить использование вакцины Johnson & Johnson. Эксперты заключили, что преимущества применения препарата среди людей в возрасте от 18 лет перевешивают возможные риски.
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