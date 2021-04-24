В США рекомендовали возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson
Члены экспертного совета Центров по контролю и профилактике заболеваний США проголосовали за возобновление использования вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Об этом сообщает ТАСС.
По данным голосования, 10 экспертов поддержали вакцинацию этим препаратом, четверо высказались против, один человек воздержался.
Большинство членов экспертного совета решили, что преимущества применения вакцины Johnson & Johnson среди людей в возрасте от 18 лет перевешивают возможные риски. При этом эксперты рекомендовали предупреждать граждан из групп риска о возможной опасности.
Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США 13 апреля рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза у вакцинированных. Медики зафиксировали 15 случаев возникновения тромбов у женщин 18-48 лет через 6-13 дней после прививки, три пациентки скончались. Всего вакциной Johnson & Johnson были вакцинированы 6,8 млн жителей США.
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