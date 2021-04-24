Американский регулятор снял ограничения на использование вакцины Johnson & Johnson

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США отменило ограничения на применение вакцины против коронавируса производства компании Johnson & Johnson. Об этом пишет газета The New York Times.

В США рекомендовали возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Каждый штат США будет отдельно принимать решение о возобновлении вакцинации препаратом Johnson & Johnson. Как отмечает издание, этот процесс может занять несколько дней.

Ранее члены экспертного совета Центров по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали возобновить использование вакцины Johnson & Johnson. Эксперты заключили, что преимущества применения препарата среди людей в возрасте от 18 лет перевешивают возможные риски.

Центры по контролю и профилактике заболеваний и FDA 13 апреля рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза у вакцинированных. Медики зафиксировали 15 случаев возникновения тромбов у женщин 18-48 лет, возникших через 6-13 дней после прививки. Три пациентки скончались. Всего вакциной Johnson & Johnson были вакцинированы 6,8 млн жителей США.

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ФОТО: pixabay.com
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