В России зафиксировано 6215 новых случаев коронавируса

В России выявлено 6215 новых случаев коронавируса. Таковы данные оперштаба за последние сутки.

Заразившиеся выявлены в 83 регионах страны.

Антитела к коронавирусу обнаружены у переболевших лихорадкой денге

Умерли за сутки 160 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает RT.

Выписаны 5976 пациентов, переболевших ковидом.

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом. Его тест на COVID-19 оказался положительным.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Коронавирус
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