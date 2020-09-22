В России зафиксировано 6215 новых случаев коронавируса
22 сентября 202010:39
В России выявлено 6215 новых случаев коронавируса. Таковы данные оперштаба за последние сутки.
Заразившиеся выявлены в 83 регионах страны.
Умерли за сутки 160 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает RT.
Выписаны 5976 пациентов, переболевших ковидом.
Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом. Его тест на COVID-19 оказался положительным.
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Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
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22 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru