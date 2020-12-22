В России зафиксировано 28 776 новых случаев коронавируса

Число новых случаев COVID-19, выявленных за сутки в России, составило 28 776. Всего количество зараженных с начала пандемии выросло до 2 906 503. Таковы данные оперативного штаба.

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Накануне в России был достигнут антирекорд по числу зараженных - более 29 тысяч, передает RT.

В пятерку лидеров по числу выявленных зараженных вошли Москва (7237 за сутки), Санкт-Петербург (3760), Подмосковье (1498), Нижегородская область (503) и Свердловская область (400), пишет «Свободная пресса».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что половина столичных врачей переболела коронавирусом.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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