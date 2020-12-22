В России зафиксировано 28 776 новых случаев коронавируса

Число новых случаев COVID-19, выявленных за сутки в России, составило 28 776. Всего количество зараженных с начала пандемии выросло до 2 906 503. Таковы данные оперативного штаба.

Умер 561 пациент с ковидом. Выздоровели и были выписаны 24 158 человек.