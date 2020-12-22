В России зафиксировано 28 776 новых случаев коронавируса
Число новых случаев COVID-19, выявленных за сутки в России, составило 28 776. Всего количество зараженных с начала пандемии выросло до 2 906 503. Таковы данные оперативного штаба.
Умер 561 пациент с ковидом. Выздоровели и были выписаны 24 158 человек.
Накануне в России был достигнут антирекорд по числу зараженных - более 29 тысяч, передает RT.
В пятерку лидеров по числу выявленных зараженных вошли Москва (7237 за сутки), Санкт-Петербург (3760), Подмосковье (1498), Нижегородская область (503) и Свердловская область (400), пишет «Свободная пресса».
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что половина столичных врачей переболела коронавирусом.
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Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru