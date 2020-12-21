Собянин: Половина столичных врачей переболела коронавирусом
Около половины всех медработников Москвы перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе церемонии вручения государственных наград медикам, отличившимся в борьбе с инфекцией.
Градоначальника цитирует агентство РИА Новости. Собянин подчеркнул, что половина столичных врачей столкнулась с коронавирусом, переболев в тяжёлой форме либо бессимптомно.
По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, более 69 тысяч медработников задействовано в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Помимо врачей, больным помогают средний и младший медперсонал, а также сотрудники и водители бригад скорой помощи, отмечают Известия.
С начала пандемии коронавируса в Москве было зарегистрировано 744 тысячи случаев заболевания, 573 тысячи пациентов выздоровели, 10469 человек скончались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- Бизнес-авиация сможет выполнять рейсы в Великобританию по разрешению федерального оперштаба
- Собянин: Половина столичных врачей переболела коронавирусом
- Северный флот с 2021 года приравняют к военному округу
- Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором Свердловской области
- В Евросоюзе разрешили применение вакцины Pfizer и BioNTech
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru