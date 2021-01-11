В России выявлено 23 315 новых случая коронавируса
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за минувшие сутки на 23 315. Об этом сообщили в оперативном штабе. Всего с начала пандемии в стране заразились новым вирусом 3 425 269 человек.
Скончались 436 пациентов с ковидом, выписаны 21 786 человек, у которых ранее был диагностирован вирус.
Больше всего зараженных выявлено в Москве — 4646. В Санкт-Петербурге - 3004 и Московской области - 1315, пишет «Свободная пресса».
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «британский» штамм коронавируса выявлен в России лишь у одного человека. Она также уточнила, что вирус он не выделяет, чувствует себя хорошо.
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Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru