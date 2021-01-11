В России выявлено 23 315 новых случая коронавируса

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за минувшие сутки на 23 315. Об этом сообщили в оперативном штабе. Всего с начала пандемии в стране заразились новым вирусом 3 425 269 человек.

Скончались 436 пациентов с ковидом, выписаны 21 786 человек, у которых ранее был диагностирован вирус.

Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для расследования причин возникновения COVID-19

Больше всего зараженных выявлено в Москве — 4646. В Санкт-Петербурге - 3004 и Московской области - 1315, пишет «Свободная пресса».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «британский» штамм коронавируса выявлен в России лишь у одного человека. Она также уточнила, что вирус он не выделяет, чувствует себя хорошо.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры