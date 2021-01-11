В России выявлено 23 315 новых случая коронавируса

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за минувшие сутки на 23 315. Об этом сообщили в оперативном штабе. Всего с начала пандемии в стране заразились новым вирусом 3 425 269 человек.

Скончались 436 пациентов с ковидом, выписаны 21 786 человек, у которых ранее был диагностирован вирус.