Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для расследования причин возникновения COVID-19
11 января 202108:38
Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправится в КНР для того, чтобы выяснить причины возникновения коронавируса. Об этом сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая. Отмечается, что специалисты прибудут в республику в четверг, 14 января.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru