Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для расследования причин возникновения COVID-19

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправится в КНР для того, чтобы выяснить причины возникновения коронавируса. Об этом сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая. Отмечается, что специалисты прибудут в республику в четверг, 14 января.

Российские дипломаты отметили причины успешной борьбы Уханя с коронавирусом

Предполагается, что международное расследование будет вестись совместно с китайскими учёными, передает RT.

Вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН ранее назвал эпидемиологический порог, после которого можно будет говорить об окончании эпидемии в России.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:КоронавирусКитайВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры