В России госпитализировали 2 644 человека с коронавирусом за сутки

Накануне в больницы отправили 2 723 пациентов с коронавирусом. Таком образом, в субботу, 1 октября фиксируется снижение на 2,9%. Число госпитализаций увеличилось в 35 регионах и уменьшилось в 41, еще в девяти ситуация осталась без изменений, отмечают в штабе.

За сутки в России выявили 33 186 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 018 942 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 103 человека. Всего умерли от заболевания 387 372 человека.

Всего за сутки выздоровело 52 628 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 20 093 616 человек.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что говорить о фактическом спаде волны не приходится, несмотря на снижение официальных показателей заболеваемости COVID.

«В России произошло наслоение двух волн. Пик первой волны «Омикрона» пришелся на февраль, когда заболеваемость доходила до 203 тысяч человек за сутки. Благодаря этому естественным путем выработался коллективный иммунитет. К сентябрю он практически исчез, соответственно, уровень заболеваемости снова пошел вверх. Второй же момент связан с тем, что в начале сентября многие вернулись из отпусков, дети пошли в школы и в детские сады. Получается, что члены семьи приносят инфекцию извне и заражают друг друга. Эти два фактора — потеря коллективного иммунитета и активная передача инфекции — вполне могут спровоцировать новый всплеск», — заявил Болибок.