В Петербурге QR-коды могут заменить проездные билеты
Разовые билеты с QR-кодом для проезда на общественном транспорте планируют ввести в Санкт-Петербурге. Билеты со штрих-кодом появятся уже весной 2022 года. Сообщение об этом появилось на сайте городского комитета по транспорту города.
Изменение типа проездного билета в комитете объяснили "вводом новой модели транспортного обслуживания населения". В ведомстве подчеркнули, что QR-код на проезд не будет связан с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.
Для приёма QR-кодов автобусы на новых маршрутах будут оборудованы валидаторами на поручнях. Билет со штрих-кодом можно будет купить в кассах метро и сетях розничной торговли. После покупки проездной QR-код будет действителен три дня.
Ранее городское предприятие по управлению транспортом объявило конкурс на создание автоматизированной системы "Управление билетами на базе штрих-кодов". Стоимость контракта составит почти 40 млн рублей.
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