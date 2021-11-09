В Петербурге QR-коды могут заменить проездные билеты

Разовые билеты с QR-кодом для проезда на общественном транспорте планируют ввести в Санкт-Петербурге. Билеты со штрих-кодом появятся уже весной 2022 года. Сообщение об этом появилось на сайте городского комитета по транспорту города.

Изменение типа проездного билета в комитете объяснили "вводом новой модели транспортного обслуживания населения". В ведомстве подчеркнули, что QR-код на проезд не будет связан с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.

Для приёма QR-кодов автобусы на новых маршрутах будут оборудованы валидаторами на поручнях. Билет со штрих-кодом можно будет купить в кассах метро и сетях розничной торговли. После покупки проездной QR-код будет действителен три дня.

Ранее городское предприятие по управлению транспортом объявило конкурс на создание автоматизированной системы "Управление билетами на базе штрих-кодов". Стоимость контракта составит почти 40 млн рублей.

