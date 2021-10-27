В Москве в ближайшие дни ожидается пик заболеваемости коронавирусом

«Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвертую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости», — сообщила она.

Как сообщалось ранее, главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил о резком росте числа жителей Подмосковья, решивших сделать прививки от COVID-19.

Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский ранее сказал на пресс-конференции в НСН, что пункты вакцинации от коронавируса во всех торговых центрах продолжат работу и во время ноябрьского локдауна.

