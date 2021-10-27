В Москве в ближайшие дни ожидается пик заболеваемости коронавирусом
В Москве к концу недели ожидается пик заболеваемости COVID-19, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя руководителя городского департамента здравоохранения Елену Хавкину.
«Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвертую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости», — сообщила она.
Как сообщалось ранее, главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил о резком росте числа жителей Подмосковья, решивших сделать прививки от COVID-19.
Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский ранее сказал на пресс-конференции в НСН, что пункты вакцинации от коронавируса во всех торговых центрах продолжат работу и во время ноябрьского локдауна.
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