«Сознание меняется». В Подмосковье отмечают резкий рост темпов вакцинации
Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил о резком росте числа жителей Подмосковья, решивших сделать прививки от COVID-19.
«Количество желающих сделать прививку от коронавируса увеличивается. Если месяц-полтора месяца назад мы видели снижение темпов вакцинации, то сейчас увеличивается как количество желающих привиться первично, так и тех, кто пришёл на ревакцинацию. (…) Сейчас мы вернулись к тем высоким темпам вакцинации, которые отмечались во время ограничительных мероприятий летом. За сутки у нас вакцинируется около тысячи человек», - сказал Осипов в эфире «Радио 1».
По его словам, за последние три недели в Домодедове количество желающих вакцинироваться увеличилось в два раза.
«Сознание граждан всё-таки меняется», – констатировал главврач.
Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский ранее сказал на пресс-конференции в НСН, что пункты вакцинации от коронавируса во всех торговых центрах продолжат работу и во время ноябрьского локдауна.
Со своей стороны, глава комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев отмечал, что ограничения в Подмосковье, принятые с 28 октября по 7 ноября, будут мягкими и гибкими, и коснутся большей частью непривитых граждан.
«С учётом того, что в Подмосковье почти три с половиной миллиона человек прошли вакцинацию, большая часть ограничений их не коснётся», - пояснил Голубев.
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