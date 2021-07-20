В Минздраве назвали опасные симптомы после прививки от COVID-19

Если высокая температура после прививки держится дольше двух дней, то, возможно, человек заразился коронавирусом до или во время вакцинации. Об этом «Газете.Ru» сообщила главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

По ее словам, при температуре выше 40 градусов, а также при появлении затрудненного дыхания, крапивницы, быстрого сердцебиения и судороги необходимо обратиться к врачу.