В Крыму отменили все ограничения по COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о том, что все ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавирусной инфекции, отменяются. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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Указ главы региона опубликован на сайте правительства республики. В нем Аксенов объявляет утратившими силу все указы с ограничительными мерами по COVID-19, которые вводились ранее.

22 мая врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил НСН, что новая волна заболеваемости COVID-19 придет в Россию из Китая, но бояться ее не стоит, так как имеется перекрестный иммунитет.


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ФОТО: НСН
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