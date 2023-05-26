В Крыму отменили все ограничения по COVID-19
26 мая 202310:51
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о том, что все ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавирусной инфекции, отменяются. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Указ главы региона опубликован на сайте правительства республики. В нем Аксенов объявляет утратившими силу все указы с ограничительными мерами по COVID-19, которые вводились ранее.
22 мая врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил НСН, что новая волна заболеваемости COVID-19 придет в Россию из Китая, но бояться ее не стоит, так как имеется перекрестный иммунитет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru