В Крыму отменили все ограничения по COVID-19

Указ главы региона опубликован на сайте правительства республики. В нем Аксенов объявляет утратившими силу все указы с ограничительными мерами по COVID-19, которые вводились ранее.

22 мая врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил НСН, что новая волна заболеваемости COVID-19 придет в Россию из Китая, но бояться ее не стоит, так как имеется перекрестный иммунитет.



