Китай ждет пика второй волны СOVID-19 в конце июня

Число заражений СOVID-19 в Китае во время пика второй волны может достигать 65 миллионов в неделю. Об этом сообщил главный эпидемиолог КНР Чжун Наньшань, передает издание «Пэнпай».

По его словам, пик второй волны коронавируса прогнозируется на конец июня.

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В случае новой вспышки COVID-19 в России надо не вводить ограничения на передвижение, а организовать повторную вакцинацию, заявил НСН профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он также отметил, что вспышки коронавируса в России не зависят от его распространения в других странах.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЭпидемияКитайКоронавирус

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