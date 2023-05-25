Китай ждет пика второй волны СOVID-19 в конце июня
25 мая 202317:27
Число заражений СOVID-19 в Китае во время пика второй волны может достигать 65 миллионов в неделю. Об этом сообщил главный эпидемиолог КНР Чжун Наньшань, передает издание «Пэнпай».
По его словам, пик второй волны коронавируса прогнозируется на конец июня.
В случае новой вспышки COVID-19 в России надо не вводить ограничения на передвижение, а организовать повторную вакцинацию, заявил НСН профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он также отметил, что вспышки коронавируса в России не зависят от его распространения в других странах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru