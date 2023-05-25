Китай ждет пика второй волны СOVID-19 в конце июня

Число заражений СOVID-19 в Китае во время пика второй волны может достигать 65 миллионов в неделю. Об этом сообщил главный эпидемиолог КНР Чжун Наньшань, передает издание «Пэнпай».

По его словам, пик второй волны коронавируса прогнозируется на конец июня.