Ученые выявили уникальную реакцию иммунитета на коронавирусную инфекцию

По данным издания, чтобы провести исследование, ученые выбрали пациентов, которые обратились к врачам с симптомами респираторных заболеваний не позднее чем через два дня после их возникновения. Им сделали ПЦР-тесты и разделили на две группы — с коронавирусом и без него.

Исследователям удалось обнаружить четыре сигнальных вещества, которые были задействованы сразу после заражения коронавирусом, и содержание которых в крови возросло.

Открытие поможет со временем создать терапевтические подходы к COVID-19.

Ранее стало известно, что штамм COVID-19 «дельта» за несколько месяцев нахождения в России вытеснил все остальные варианты.

