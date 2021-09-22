Ученые выявили уникальную реакцию иммунитета на коронавирусную инфекцию
Эксперты из Австрии выяснили, что в крови зараженных COVID-19 присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, которые позволяют отличить на ранней стадии реакцию на коронавирус от ответов на иные заболевания, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.
По данным издания, чтобы провести исследование, ученые выбрали пациентов, которые обратились к врачам с симптомами респираторных заболеваний не позднее чем через два дня после их возникновения. Им сделали ПЦР-тесты и разделили на две группы — с коронавирусом и без него.
Исследователям удалось обнаружить четыре сигнальных вещества, которые были задействованы сразу после заражения коронавирусом, и содержание которых в крови возросло.
Открытие поможет со временем создать терапевтические подходы к COVID-19.
Ранее стало известно, что штамм COVID-19 «дельта» за несколько месяцев нахождения в России вытеснил все остальные варианты.
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