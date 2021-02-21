Стоматолог объяснил негативные последствия ношения масок

Специалист отмечает, что возникает ограничение потока влаги, возникает сухость во рту из-за того, что нос и рот долгое время прикрыты маской. Жизнь в таком режиме способствует возникновению и развитию кариеса и заболеваниям десен.

«Поэтому носить ее (маску — прим. НСН) необходимо, но надо каким-то образом делать перерывы для того, чтобы все эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта», - рекомендует стоматолог.

По словам Шаргородского, неприятный запах изо рта также может стать последствием ношения масок. Специалист считает, что в период пандемии следует чаще чистить зубы и полоскать водой рот.

Ранее глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, когда в России можно отменить масочный режим.

«Для остановки пандемии нужно 60-70% людей с иммунитетом по всей стране, поэтому к отмене масочного режима я отношусь настороженно. Регионы находятся не в Антарктиде, а в составе России. Публика у нас достаточно подвижная, перемещается по стране, и поэтому отмена масок – не так уж здорово. Движение инфекционного агента равно скорости самолета. Внутренние рейсы у нас активизировались, так что отмена масок "наотмашь" была бы преждевременной. Спать в маске, конечно, не надо, но при посещении магазинов, аптек, метро маска всё же необходима», - отметил он.

