Роспотребнадзор не исключил ухудшения ситуации с COVID-19 после праздников
После новогодних праздников эпидситуация по коронавирусу в РФ может ухудшиться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в связи с этим специалисты ведомства переходят на усиленный режим, передает ТАСС.
Попова призвала регионы во время новогодних каникул обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость скопления людей.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сегодня заявила, что благодаря вакцинации уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 61,1%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru