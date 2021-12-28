Роспотребнадзор не исключил ухудшения ситуации с COVID-19 после праздников

После новогодних праздников эпидситуация по коронавирусу в РФ может ухудшиться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в связи с этим специалисты ведомства переходят на усиленный режим, передает ТАСС.

Попова призвала не ждать, что «омикрон» станет последним штаммом COVID-19

Попова призвала регионы во время новогодних каникул обратить внимание на организацию мероприятий и недопустимость скопления людей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сегодня заявила, что благодаря вакцинации уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 61,1%.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусРоспотребнадзор
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