Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 61%
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 28 декабря заявила, что благодаря вакцинации уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 61,1%.
По ее словам, такой цифры недостаточно, чтобы чувствовать себя безопасно. Голикова подчеркнула, что необходимо продолжить работу по убеждению россиян к вакцинации.
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что коллективный иммунитет в стране необходимо увеличить до 80% во втором квартале 2022 года. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не достигнет в 2022 году 80% коллективного иммунитета, если у людей не поменяется отношение к прививке в лучшую сторону,
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru