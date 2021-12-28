Попова призвала не ждать, что «омикрон» станет последним штаммом COVID-19
Штамм «омикрон» вряд ли станет финальным вариантом новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе неформальной встречи руководителей государств-участников СНГ.
Она пояснила, что ни один вирус не останавливается в своём развитии, то же будет и с коронавирсуом, передает РИА Новости.
По словам Поповой, «омикрон» вызывает более контагиозные, но менее тяжёлые случаи заболевания. Каким будет следующий штамм - предсказать невозможно.
Ранее ученые из ЮАР заявили, что в организме зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» вырабатываются антитела, которые способны нейтрализовать вариант «дельта».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru