Попова призвала не ждать, что «омикрон» станет последним штаммом COVID-19

Штамм «омикрон» вряд ли станет финальным вариантом новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе неформальной встречи руководителей государств-участников СНГ.

Она пояснила, что ни один вирус не останавливается в своём развитии, то же будет и с коронавирсуом, передает РИА Новости.

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По словам Поповой, «омикрон» вызывает более контагиозные, но менее тяжёлые случаи заболевания. Каким будет следующий штамм - предсказать невозможно.

Ранее ученые из ЮАР заявили, что в организме зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» вырабатываются антитела, которые способны нейтрализовать вариант «дельта».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусРоспотребнадзор
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