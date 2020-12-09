Роспотребнадзор назвал ограничения залогом стабилизации ситуации с коронавирусом

По его словам, вероятны два варианта развития событий. Если люди будут придерживаться всех рекомендаций медиков, то стабилизация эпидпроцесса закрепится. А вот если граждане будут активно посещать массовые мероприятия в новогодние каникулы, то велика вероятность, что показатели откатятся назад, передает телеканал «360».

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что россиянам стоит отказаться от корпоративов, сообщает RT.

Накануне замглавы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил о том, что компромисс по продлению времени работы общепита в Санкт-Петербурге в праздники возможен при улучшении эпидемиологической обстановки.

