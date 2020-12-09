Роспотребнадзор назвал ограничения залогом стабилизации ситуации с коронавирусом
В январе ситуация с распространением коронавируса будет зависеть от того, как граждане будут соблюдать ограничения. Об этом сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, вероятны два варианта развития событий. Если люди будут придерживаться всех рекомендаций медиков, то стабилизация эпидпроцесса закрепится. А вот если граждане будут активно посещать массовые мероприятия в новогодние каникулы, то велика вероятность, что показатели откатятся назад, передает телеканал «360».
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что россиянам стоит отказаться от корпоративов, сообщает RT.
Накануне замглавы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил о том, что компромисс по продлению времени работы общепита в Санкт-Петербурге в праздники возможен при улучшении эпидемиологической обстановки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru