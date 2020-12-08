Власти Петербурга заявили о возможном компромиссе по работе общепита
Компромисс по продлению времени работы общепита в Санкт-Петербурге в праздники возможен при улучшении эпидемиологической обстановки. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал замглавы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
По словам чиновника, власти Петербурга каждый день анализируют ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если показатели стабилизируются и начнут снижаться, администрация города примет решения, которые «позволят найти компромисс по часам работы заведений».
Ситов отметил, что власти поддерживают участие заведений города в уличных мероприятиях, в частности, в предпраздничных ярмарках. В администрации обсуждают возможность использования уличной мебели для продажи блюд и напитков навынос.
Ранее петербургские рестораторы создали «Карту сопротивления» — список заведений, которые планируют работать в новогодние праздники, несмотря на запреты властей. Несколько десятков баров и кафе Санкт-Петербурга заявили, что продолжат работу в штатном режиме.
Власти Петербурга полностью запретили работу общепита в период с 30 декабря по 3 января. Кроме того, 25-29 декабря и 4-10 января заведениям запрещено принимать гостей с 19:00 до 6 часов утра. Ограничения администрации не касаются доставки и обслуживания навынос, столовых на производстве, объектов общепита в аэропорту, на вокзалах и заправках.
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