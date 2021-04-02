Путину доложили о возможности привить всех россиян от COVID-19 к лету

Все желающие привиться от коронавирусной инфекции россияне смогут пройти вакцинацию препаратом «Спутник V» к лету. Об этом президента РФ Владимира Путина проинформировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — заявил он, добавив, что российская вакцина действует эффективнее других к мутациям коронавируса благодаря введению в два этапа.

Дмитриев пояснил, что это уже доказано на примере британского штамма COVID-19.

Ранее в пятницу сообщилось, что центр Гамалеи начал тестирование вакцины от COVID-19 в виде капель для носа.


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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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