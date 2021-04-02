Путину доложили о возможности привить всех россиян от COVID-19 к лету

«Мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — заявил он, добавив, что российская вакцина действует эффективнее других к мутациям коронавируса благодаря введению в два этапа.

Дмитриев пояснил, что это уже доказано на примере британского штамма COVID-19.

Ранее в пятницу сообщилось, что центр Гамалеи начал тестирование вакцины от COVID-19 в виде капель для носа.



