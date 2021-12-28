Ученые: у зараженных «омикроном» появляются антитела к «дельте»

В исследовании, опубликованном ученым из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI) Алексом Сигалом в Twitter, говорится, что за две недели после начала исследования способность к нейтрализации “омикрона” увеличилась в 14 раз, демонстрируя выработку гуморального иммунного ответа на этот вариант. При этом нейтрализация «дельта» варианта вируса увеличилась в 4,4 раза.

Исследователи полагают, что увеличение сопротивления штамму «дельта» у зараженных «омикроном» может «привести к снижению способности "дельты" инфицировать повторно», передает РИА Новости.

Сигал также высказал предположение, что «омикрон» менее вирулентен, что поможет ему «вытеснить дельту».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале написал, что в России бурная волна заболеваемости штаммом «омикрон» начнется в середине января.

