Ученые: у зараженных «омикроном» появляются антитела к «дельте»

В организме зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» вырабатываются антитела, которые способны нейтрализовать вариант «дельта». Это выяснили ученые из ЮАР.

Они отметили, что исследование нуждается еще в проверке, оно проводилось на небольшой выборке участников - всего порядка 30, зараженных «омикроном».

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В исследовании, опубликованном ученым из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI) Алексом Сигалом в Twitter, говорится, что за две недели после начала исследования способность к нейтрализации “омикрона” увеличилась в 14 раз, демонстрируя выработку гуморального иммунного ответа на этот вариант. При этом нейтрализация «дельта» варианта вируса увеличилась в 4,4 раза.

Исследователи полагают, что увеличение сопротивления штамму «дельта» у зараженных «омикроном» может «привести к снижению способности "дельты" инфицировать повторно», передает РИА Новости.

Сигал также высказал предположение, что «омикрон» менее вирулентен, что поможет ему «вытеснить дельту».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале написал, что в России бурная волна заболеваемости штаммом «омикрон» начнется в середине января.

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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы // mos.ru
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусУченые
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