Роспотребнадзор сообщил, что в Приморье двое детей заболели корью

Как отметила главный специалист-эксперт регионального управления надзорного ведомства Марина Шикалова, в Приморье нет высоких подъемов заболеваемости, так как уровень вакцинации и ревакцинации населения в крае выше 95%. Она подчеркнула, что фиксируются единичные случаи заболевания.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что корь затронет все российские регионы. По его словам, лекарств от кори нет, можно только переболеть или привиться.

