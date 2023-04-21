Роспотребнадзор сообщил, что в Приморье двое детей заболели корью

Двое детей заболели корью в Приморье, оба случая завозные. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

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Как отметила главный специалист-эксперт регионального управления надзорного ведомства Марина Шикалова, в Приморье нет высоких подъемов заболеваемости, так как уровень вакцинации и ревакцинации населения в крае выше 95%. Она подчеркнула, что фиксируются единичные случаи заболевания.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что корь затронет все российские регионы. По его словам, лекарств от кори нет, можно только переболеть или привиться.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ПриморьеРоспотребнадзор

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