Роспотребнадзор сообщил, что в Приморье двое детей заболели корью
Двое детей заболели корью в Приморье, оба случая завозные. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.
Как отметила главный специалист-эксперт регионального управления надзорного ведомства Марина Шикалова, в Приморье нет высоких подъемов заболеваемости, так как уровень вакцинации и ревакцинации населения в крае выше 95%. Она подчеркнула, что фиксируются единичные случаи заболевания.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что корь затронет все российские регионы. По его словам, лекарств от кори нет, можно только переболеть или привиться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru