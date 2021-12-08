Перечислены болезни, повышающие в пять раз риск смерти от коронавируса

Ученые из Великобритании выяснили, что люди с такими психотическими расстройствами, как шизофрения, в пять раз чаще умирают от COVID-19 и в три раза чаще подвергаются госпитализации в медучреждения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Molecular Psychiatry.

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По словам экспертов, у людей с психотическими расстройствами вероятность смерти от коронавируса в 4,84 раза выше, чем у тех, кто не имеет тяжелых заболеваний. Вероятность смерти от инфекции была в 3,76 раза выше у людей с биполярным расстройством, в 1,99 раза выше у граждан с серьезным депрессивным расстройством.

Также выяснилось, что у граждан с психическими заболеваниями чаще возникают проблемы и с физическим здоровьем.

Как сообщалось ранее, самыми распространёнными осложнения после коронавируса признаны тромбозы и нарушение сердечного ритма. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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