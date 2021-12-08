Перечислены болезни, повышающие в пять раз риск смерти от коронавируса

По словам экспертов, у людей с психотическими расстройствами вероятность смерти от коронавируса в 4,84 раза выше, чем у тех, кто не имеет тяжелых заболеваний. Вероятность смерти от инфекции была в 3,76 раза выше у людей с биполярным расстройством, в 1,99 раза выше у граждан с серьезным депрессивным расстройством.

Также выяснилось, что у граждан с психическими заболеваниями чаще возникают проблемы и с физическим здоровьем.

Как сообщалось ранее, самыми распространёнными осложнения после коронавируса признаны тромбозы и нарушение сердечного ритма. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

