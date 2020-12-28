Переболевшие коронавирусом рискуют заразиться «британским» штаммом

Специалист пояснила, что в организме некоторых людей антитела могут «не подходить» для нейтрализации нового штамма, сообщает РИА Новости. Это связано с тем, что человеческий организм продуцирует антитела разных типов. Они могут не подходить для нового штамма, и в этом случае заболевание может развиться.

Ранее Великобритания объявила о выявлении новой мутации коронавирусной инфекции, сообщает РЕН ТВ. По словам инфекционистов, она значительно заразнее первоначального штамма. После этого сообщения ряд стран закрыли авиасообщение с Англией.

Между тем, ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины заявили, что резкий рост числа госпитализаций и статистики смертности станет следствием распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.



