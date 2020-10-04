Умер создатель бренда Kenzo Кендзо Такада после коронавируса
Во Франции скончался основатель известной марки Kenzo Кендзо Такада. Он умер от последствий коронавируса, сообщает газета Le Monde со ссылкой заявление на пресс-секретаря модельера.
Известно, что смерть Такады произошла в больнице в коммуне Нёйи-сюр-Сен. Ему был 81 год, уточняет ТАСС.
Напомним, Такада смог основать собственный бренд и открыть первый бутик во Франции в 1970 году – всего через пять лет после переезда из Японии во в Париж. Бренд Kenzo принадлежит компании LVMH. Под маркой японского модельера выпускают одежу, парфюмерию и аксессуары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru