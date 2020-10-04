Вирусолог ожидает сохранение отдельных ограничений из-за коронавируса на годы
Экс-заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов считает, что отдельные ограничения, введенные в России из-за коронавируса, сохраняться в стране на год или два.
Чепурнов объяснил это необходимостью для человечества научится правильно применять вакцины от инфекции.
«Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков», — цитирует вирусолога Газета.ru.
Также исследователь отметил, что из-за негативного влияния на экономику новый карантин России ни к чему.
«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два», — сделал вывод ученый.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, удается ли властям удается «по-хорошему» мотивировать людей снова соблюдать ограничения.
«К сожалению, нет. Каждый день повторяют, но люди не делают этого. Не работает также и авторитет известных людей. У нас слишком большой разброс в том, кто кого слушает. Пожилые люди более законопослушны и слушают известных людей. К сожалению, в основном это артисты, они не интеллектуалы. Влиятельных интеллектуалов у нас нет», - сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru