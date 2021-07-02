Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии COVID-19

Опасная стадия развития пандемии коронавируса отмечается в мире из-за нового штамма «дельта». Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что эту разновидность инфекции обнаружили как минимум в 98 странах, штамм очень опасен и продолжает мутировать.

«В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как "дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся на очень опасном периоде этой пандемии», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Гендиректор ВОЗ добавил, что здравоохранению следует отслеживать новые варианты коронавирусной инфекции, постоянно адаптируясь под них. Гебрейесус подчеркнул важность тестирования на COVID-19, раннего выявления инфекции, изоляции и лечения заболевших, необходимости соблюдать меры профилактики.

Кроме того, глава ВОЗ призвал международное сообщество оказывать помощь с вакцинами, медикаментами, тестами, аппаратами ИВЛ. Также Гебрейесус отметил необходимость ускорить вакцинацию и назвал ее «наилучшим способом замедлить пандемию, спасти жизни», стимулировать восстановление глобальной экономики и предотвратить усиление новых опасных штаммов COVID-19.

