Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии COVID-19
Опасная стадия развития пандемии коронавируса отмечается в мире из-за нового штамма «дельта». Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ подчеркнул, что эту разновидность инфекции обнаружили как минимум в 98 странах, штамм очень опасен и продолжает мутировать.
«В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как "дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся на очень опасном периоде этой пандемии», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.
Гендиректор ВОЗ добавил, что здравоохранению следует отслеживать новые варианты коронавирусной инфекции, постоянно адаптируясь под них. Гебрейесус подчеркнул важность тестирования на COVID-19, раннего выявления инфекции, изоляции и лечения заболевших, необходимости соблюдать меры профилактики.
Кроме того, глава ВОЗ призвал международное сообщество оказывать помощь с вакцинами, медикаментами, тестами, аппаратами ИВЛ. Также Гебрейесус отметил необходимость ускорить вакцинацию и назвал ее «наилучшим способом замедлить пандемию, спасти жизни», стимулировать восстановление глобальной экономики и предотвратить усиление новых опасных штаммов COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru