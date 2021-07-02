Вирусолог сообщил об особенности штамма коронавируса «Дельта»
Индийский вариант коронавирусной инфекции, или штамм «дельта», чаще поражает желудочно-кишечный тракт, а не рецепторы верхних дыхательных путей. Об этом сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Вирусолог подчеркнул, что это может быть связано с индивидуальными особенностями штамма, пишут Известия.
«Штамм плохой, заразный, главное, что хочу сказать, сейчас надо вакцинироваться», — рассказал Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Кроме того, эксперт добавил, что штамм «дельта» поражает легкие значительно быстрее: через трое суток после инфицирования поражение может достигнуть 70%, отмечает РИА ФАН.
По словам эксперта, населению необходимо «одновременно, массово» привиться вакциной «Спутник V», отмечает Газета.ру.
Между тем главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что штамм «дельта» обнаружен почти у всех пациентов в России, которые находятся на ИВЛ с коронавирусом, напоминает телеканал «360».
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