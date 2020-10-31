Россиян предупредили о быстрой потере иммунитета к коронавирусу

По словам специалиста, гуморальный (антительный) иммунитет теряется у пациентов, перенесших коронавирус, в течение ближайших 3–5 месяцев. Возникает высокая вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией.

По данным исследователя, действие вакцины на организм привитого человека также будет уменьшаться с течением времени. Он напомнил, что вакцинация от гриппа проходит ежегодно, поэтому ничего особенного в том, что снижается эффективность прививки от коронавируса.

«Не надо забывать, что от вируса гриппа мы прививаемся каждый год, поэтому ничего особенного в этом нет», - заявил Ломакин.

Ранее депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация с пандемией коронавируса в России принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.

«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.

