Россиян предупредили о быстрой потере иммунитета к коронавирусу
Руководитель исследования вакцины «Спутник V» на возрастной группе Никита Ломакин заявил о быстрой потере иммунитета у переболевших COVID-19 и риске повторного заражения, сообщают «Известия».
По словам специалиста, гуморальный (антительный) иммунитет теряется у пациентов, перенесших коронавирус, в течение ближайших 3–5 месяцев. Возникает высокая вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией.
По данным исследователя, действие вакцины на организм привитого человека также будет уменьшаться с течением времени. Он напомнил, что вакцинация от гриппа проходит ежегодно, поэтому ничего особенного в том, что снижается эффективность прививки от коронавируса.
«Не надо забывать, что от вируса гриппа мы прививаемся каждый год, поэтому ничего особенного в этом нет», - заявил Ломакин.
Ранее депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация с пандемией коронавируса в России принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.
«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.
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