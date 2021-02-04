Мясников спрогнозировал новую волну COVID-19

«Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно», — заявил Мяскников в беседе с «Вечерней Москвой».

Медик подчеркнул, что сейчас необходимо проводить масштабную вакцинацию, чтобы обезопасить себя на следующую волну.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН призвал отменить масочный режим.

Между тем, ВОЗ призвала россиянам не расслабляться из-за спада заболеваемости COVID-19, пишет «Свободная пресса».



