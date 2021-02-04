Мясников спрогнозировал новую волну COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал наступление новой волны COVID-19 в России.
По его мнению, очередной рост числа инфицированных произойдет летом- осенью текущего года. Мясников пояснил, что инфекционный процесс имеет волнообразный характер, всплеск заболеваемости может наступить с окончанием весны – через три-четыре месяца после нынешнего спада.
«Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно», — заявил Мяскников в беседе с «Вечерней Москвой».
Медик подчеркнул, что сейчас необходимо проводить масштабную вакцинацию, чтобы обезопасить себя на следующую волну.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН призвал отменить масочный режим.
Между тем, ВОЗ призвала россиянам не расслабляться из-за спада заболеваемости COVID-19, пишет «Свободная пресса».
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