«Много лишнего!»: Мясников призвал изменить подход к диспансеризации

В российской системе диспансеризаций много лишнего, необходимо расширить количество программ и сделать акцент на гражданах, которым действительно нужно комплексное обследование, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в РФ составила 61,4 года. Об этом заявила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, в 2023 году по сравнению с 2022 годом ожидаемая продолжительность здоровой жизни выросла на 1,5 года. Она также добавила, что расширение охвата населения диспансеризацией позволит увеличить ожидаемую продолжительность жизни на пять лет.