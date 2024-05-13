«Много лишнего!»: Мясников призвал изменить подход к диспансеризации
Александр Мясников заявил НСН, что единый подход не позволяет учитывать индивидуальные особенности пациентов.
В российской системе диспансеризаций много лишнего, необходимо расширить количество программ и сделать акцент на гражданах, которым действительно нужно комплексное обследование, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в РФ составила 61,4 года. Об этом заявила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, в 2023 году по сравнению с 2022 годом ожидаемая продолжительность здоровой жизни выросла на 1,5 года. Она также добавила, что расширение охвата населения диспансеризацией позволит увеличить ожидаемую продолжительность жизни на пять лет.
«Что касается диспансеризации, тут не может быть единого подхода, так как она должна проводиться по факторам риска, она не может быть для всех одинаковой. Все зависит от пола, возраста и так далее, всем нужны разные объемы диспансеризации. Нужны разные программы диспансеризации. И надо понимать, что там даже необязательно должно быть много врачей. Если прописана программа, какие анализы нужны и так далее, там не так много на самом деле. Там очень много лишнего», - объяснил он.
По его словам, первоначальную информацию можно направлять в единые центры, а затем «отбирать» пациентов, которых нужно проверить дополнительно.
«Если четко взять критерии, желательно – международные, тогда это можно обрабатывать в единых центрах. Зачем в глухих деревнях врач для диспансеризации? Если есть опросник, где учитывается избыточный вес человека, его привычки, включая курение, то сразу понятно, что нужно проверить у человека. Например, условная программа диспансеризации номер три – ее делают и направляют в центр, а там уже отбирать тех, кого дальше подробно обследовать», - рассказал собеседник НСН.
Минздрав ранее направил в регионы методические рекомендации о том, как проводить диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья населения, пишет «Коммерсант». Женщин и мужчин 18–49 лет предлагается разделять на три группы — в зависимости от наличия хронических заболеваний или факторов риска их развития, передает «Радиоточка НСН».
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