Москва получит первую партию «Спутника V» для массовой вакцинации в выходные
Первую партию вакцины от COVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи, для проведения массовой вакцинации Москва и регионы получат уже в эти выходные. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург, пишет Интерфакс.
«Это небольшая партия, около 6 тысяч. А на следующей неделе - уже пойдет одна серия в 30 тысяч доз, вторая - 40 тысяч, процентов 40% уйдет в Москву, оставшиеся 60% - в регионы», пояснил Гинцбург.
Между тем, небольшой объем российской вакцины от COVID-19 поступит в Венгрию в декабре этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярго. Он добавил, что РФ начнет отгрузку небольших партий препарата, чтобы проверить его на территории Венгрии и завершить процесс лицензирования.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) пригрозила административными мерами в отношении Венгрии за использование российской вакцины. Представитель ЕК Эрик Мамер подчеркнул, что страны ЕС не имеют право закупать препараты, не прошедшие сертификацию на рынке Евросоюза.
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