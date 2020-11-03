На массовую вакцинацию от COVID-19 в Москве выделят 10 млрд рублей

Между тем, полноформатное применение вакцины от коронавируса в столице может стартовать уже через месяц. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет Свободная пресса.

Сейчас, по её словам, прививки делают представителям группы риска — педагогам и медикам. В общей сложности уже привиты 2,5 тысяч человек. Одновременно в мегаполисе формируется крупная сеть прививочных кабинетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обозначил в качестве предварительных сроков начала массовой вакцинации желающих горожан - ноябрь-декабрь.



