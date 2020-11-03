На массовую вакцинацию от COVID-19 в Москве выделят 10 млрд рублей

Власти Москвы в 2021 году выделят на массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции 10 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе мэра столицы. Там подчеркнули, что в общей сложности на профилактику инфекционных заболеваний в следующем году планируется потратить 12,7 млрд рублей. Из них 10 млрд будет направлено на массовую вакцинацию от COVID-19, подчеркивает RT.

Собянин высказал надежду, что ситуация с COVID-19 в Москве не ухудшится

Между тем, полноформатное применение вакцины от коронавируса в столице может стартовать уже через месяц. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет Свободная пресса.

Сейчас, по её словам, прививки делают представителям группы риска — педагогам и медикам. В общей сложности уже привиты 2,5 тысяч человек. Одновременно в мегаполисе формируется крупная сеть прививочных кабинетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обозначил в качестве предварительных сроков начала массовой вакцинации желающих горожан - ноябрь-декабрь.


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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаМосква
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