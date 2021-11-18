Минздрав обновил методические рекомендации по лечению пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения РФ заявило, что вакцину «Спутник Лайт» целесообразно использовать для первичной вакцинации спустя шесть месяцев после перенесённого коронавируса. Об этом говорится в обновлённой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению инфекции.

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В документе, который опубликован на портале министерства, говорится, что данный препарат также можно применять «для ревакцинации спустя полгода после первичной вакцинации».

Кроме того, в новой версии рекомендаций содержатся «изменения и уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов», а также требования к качеству кислорода и его оптимальному потреблению.

В Минздраве добавили, что документ был подготовлен ведущими российскими экспертами с учётом накопленных научных и клинических данных.

Ранее Минздрав утвердил новый образец сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании. Теперь в нём есть информация о личных данных гражданина, адрес его проживания, СНИЛС и полис ОМС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцинаЛечениеМинздрав
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