Минздрав обновил методические рекомендации по лечению пациентов с COVID-19

В документе, который опубликован на портале министерства, говорится, что данный препарат также можно применять «для ревакцинации спустя полгода после первичной вакцинации».

Кроме того, в новой версии рекомендаций содержатся «изменения и уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов», а также требования к качеству кислорода и его оптимальному потреблению.

В Минздраве добавили, что документ был подготовлен ведущими российскими экспертами с учётом накопленных научных и клинических данных.

Ранее Минздрав утвердил новый образец сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании. Теперь в нём есть информация о личных данных гражданина, адрес его проживания, СНИЛС и полис ОМС.

