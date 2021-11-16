Минздрав: Сертификат о вакцинации аннулируется, если человек заболеет после прививки
QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, будет аннулирован, если человек заболеет после прививки. Вместо него будет действовать QR-код, подтверждающий перенесение заболевания. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения, который опубликован на сайте ведомства.
Согласно приказу, если россиянин и привился, и переболел, то актуальной будет информация о том, что произошло позже. Сертификат о вакцинации будет действителен год с момента получения второго компонента вакцины. Сертификат о перенесённом COVID-19 будет актуален только полгода.
Ранее Минздрав утвердил новый образец сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании. Теперь в нём есть информация о личных данных гражданина, адрес его проживания, СНИЛС и полис ОМС. Документы старого образца автоматически перейдут в новый формат.
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