Фармаколог объяснил разницу между «Спутником V» и «КовиВаком»

По его словам, в «КовиВаке» содержится полностью весь вирус, однако нет аденовирусного вектора, проникающего в клетку, который имеется у «Спутника V».

«У «КовиВака» идёт действие на весь организм, и увидит иммунитет убитый вирус или не увидит, а если увидит, то сколько, предсказать нельзя. А со «Спутником» мы сразу попадаем в иммунную систему», – объяснил эксперт в эфире «Радио 1».

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что из городской больницы № 4 в Нижнем Тагиле украли 320 доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

