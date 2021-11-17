Фармаколог объяснил разницу между «Спутником V» и «КовиВаком»

Кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что воздействие вакцины «КовиВак» на организм человека более мягкое, в то время как «Спутник V» более «жёсткий».

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По его словам, в «КовиВаке» содержится полностью весь вирус, однако нет аденовирусного вектора, проникающего в клетку, который имеется у «Спутника V».

«У «КовиВака» идёт действие на весь организм, и увидит иммунитет убитый вирус или не увидит, а если увидит, то сколько, предсказать нельзя. А со «Спутником» мы сразу попадаем в иммунную систему», – объяснил эксперт в эфире «Радио 1».

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что из городской больницы № 4 в Нижнем Тагиле украли 320 доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусКовиВакСпутник V
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