Фармаколог объяснил разницу между «Спутником V» и «КовиВаком»
Кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что воздействие вакцины «КовиВак» на организм человека более мягкое, в то время как «Спутник V» более «жёсткий».
По его словам, в «КовиВаке» содержится полностью весь вирус, однако нет аденовирусного вектора, проникающего в клетку, который имеется у «Спутника V».
«У «КовиВака» идёт действие на весь организм, и увидит иммунитет убитый вирус или не увидит, а если увидит, то сколько, предсказать нельзя. А со «Спутником» мы сразу попадаем в иммунную систему», – объяснил эксперт в эфире «Радио 1».
Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что из городской больницы № 4 в Нижнем Тагиле украли 320 доз вакцины от коронавируса «Спутник V».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- В Госдуме объяснили замену мигрантов кадрами из регионов
- Полиция задержала в Казани подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя
- Попова объяснила необходимость подписывать согласие о последствиях при вакцинации
- В России могут ввести QR-коды по количеству антител
- Фармаколог объяснил разницу между «Спутником V» и «КовиВаком»
- Следователи проверяют данные о смерти россиянина после поездки в Египет
- Попова заявила, что всех переболевших COVID-19 нужно привить от гриппа
- СМИ: в случае нападения на Крым Россия нейтрализует врага за 10 часов
- Роскомнадзор потребовал заблокировать издание The Insider
- Тим Цзю победил японца Иноуэ в бою за два чемпионских титула
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru