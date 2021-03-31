Назван способ вернуть обоняние после коронавируса

По его словам, проблемы с обонянием после COVID-19 обычно проходят через месяц после выздоровления. В противном случае нужно срочно обратиться к врачу. По словам Зайцева, специалисту необходимо будет осмотреть полость носа и носоглотку, а также провести при необходимости дополнительные исследования.

Кроме того, пациенту необходимо тренировать обонятельные рецепторы, вдыхая различные ароматы. При этом врач предостерег от вдыхания нашатырного спирта, уксуса, резкой парфюмерии. Вместо этого необходим мягкий, но стойкий аромат, например базилика.

Ранее испанские ученые заявили, что потеря обоняния при коронавирусе — хороший признак, свидетельствующий о достаточной силе иммунного ответа и снижении опасности возникновения цитокинового шторма.

