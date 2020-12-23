Малайзия собирается приобрести у России вакцину «Спутник V»
Малайзия ведет переговоры о приобретении 6,4 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддин, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что англо-шведская фармкомпания AstraZeneca начнет в первой половине следующего года поставлять вакцину от ковида в Малайзию. Речь идет также о 6,4 млн дозах вакцины, пишет «Газета.ру».
Между тем, Центр имени Гамалеи и AstraZeneca на этой неделе заключили меморандум о сотрудничестве по COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru