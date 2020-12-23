Малайзия собирается приобрести у России вакцину «Спутник V»

Ранее сообщалось, что англо-шведская фармкомпания AstraZeneca начнет в первой половине следующего года поставлять вакцину от ковида в Малайзию. Речь идет также о 6,4 млн дозах вакцины, пишет «Газета.ру».

Между тем, Центр имени Гамалеи и AstraZeneca на этой неделе заключили меморандум о сотрудничестве по COVID-19.



