Центр Гамалеи и AstraZeneca заключили меморандум о сотрудничестве по COVID-19
Центр Гамалеи, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил участников с этим событием, передает RT.
Он пожелал компаниям успехов в этой «чрезвычайно нужной и благородной работе».
В Минобороны ранее заявили о начале кампания по дискредитации российской вакцины «Спутник V», сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru