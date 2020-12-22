Россия и Иран обсудили совместное производство вакцин от коронавируса
Россия и Иран обсуждали совместное производство вакцин для профилактики COVID-19, однако информации о договорённостях государств нет. Об этом сообщил зампред парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми на встрече с представителями СМИ.
По словам Хашеми, министерства здравоохранения двух стране провели переговоры, но пока нет данных об их итогах.
Зампред иранского парламента также отметил, что совместное российско-иранское производство могло бы увеличить объёмы выпуска вакцин и покрыть спрос в соседних государствах.
Ранее сообщалось, что Тегеран сотрудничает с Москвой по вопросу вакцин от коронавируса.
Кроме того, Иран занимается разработкой собственного препарата для профилактики COVID-19. В середине ноября государство начало клинические испытания двух своих вакцин, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
- Россия и Иран обсудили совместное производство вакцин от коронавируса
- Генпрокуратура РФ в 2021 году освободит от проверок малый и средний бизнес
- Путин подписал закон о расширении гарантий экс-президенту
- Роспотребнадзор: В РФ обнаружены 1424 мутации коронавируса
- ЕС закроет границы с Британией с 1 января из-за пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru