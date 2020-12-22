Россия и Иран обсудили совместное производство вакцин от коронавируса

Россия и Иран обсуждали совместное производство вакцин для профилактики COVID-19, однако информации о договорённостях государств нет. Об этом сообщил зампред парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми на встрече с представителями СМИ.

По словам Хашеми, министерства здравоохранения двух стране провели переговоры, но пока нет данных об их итогах.

Зампред иранского парламента также отметил, что совместное российско-иранское производство могло бы увеличить объёмы выпуска вакцин и покрыть спрос в соседних государствах.

Ранее сообщалось, что Тегеран сотрудничает с Москвой по вопросу вакцин от коронавируса.

Кроме того, Иран занимается разработкой собственного препарата для профилактики COVID-19. В середине ноября государство начало клинические испытания двух своих вакцин, отмечает RT.

