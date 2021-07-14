Врач рассказал о допустимом перерыве между дозами вакцины от коронавируса
В некоторых случаях вторую прививку от коронавируса можно перенести на одну или несколько недель. Об этом радио Sputnik заявил врач Борис Чурадзе.
По его словам, три из четырех российских вакцины предполагают введение препарата с разницей от двух до трех недель, но иногда вторую прививку сделать вовремя не удается. Это касается тех случаев, когда у человека появилось плохое самочувствие.
Чурадзе подчеркнул, что тогда введение препарата можно перенести на несколько недель, ориентируясь на свое состояние.
Врач отметил, что получение двух доз быстрее сформирует необходимый иммунитет, но в целом недолгая задержка отрицательно сказаться на процессе не может. Поэтому пропускать прививку, например, из-за отпуска не стоит, но и спешить с вакцинацией при плохом самочувствии нет смысла.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Первая и вторая прививки от COVID-19 разными вакцинами не нанесут вред здоровью, но не известно, будет ли от этого польза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+24 702 / сут.
Умерли
144 тыс.+780 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+19 566 / сут.
- В районе Курганской области ввели режим ЧС из-за засухи
- Врач рассказал о допустимом перерыве между дозами вакцины от коронавируса
- Около 70% врачей в Москве прошли вакцинацию
- Россияне назвали минимальный доход для сведения концов с концами
- Треть россиян проведет отпуск дома
- ВОЗ: Штамм коронавируса «дельта» обнаружен в 111 странах
- Министр спорта рассказал о назначении тренера сборной России по футболу
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4
- Стало известно, когда выплатят деньги на школьников
- В аэропорте США началась эвакуация людей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru