Врач рассказал о допустимом перерыве между дозами вакцины от коронавируса

В некоторых случаях вторую прививку от коронавируса можно перенести на одну или несколько недель. Об этом радио Sputnik заявил врач Борис Чурадзе.

По его словам, три из четырех российских вакцины предполагают введение препарата с разницей от двух до трех недель, но иногда вторую прививку сделать вовремя не удается. Это касается тех случаев, когда у человека появилось плохое самочувствие.

Чурадзе подчеркнул, что тогда введение препарата можно перенести на несколько недель, ориентируясь на свое состояние.