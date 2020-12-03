«Психика страдает». Вирусолог раскритиковал запреты новогодних праздников
Терапевт-иммунолог эфире НСН поставил под сомнение результаты исследования о самоизоляции, опубликованного в журнале Science.
Самоизоляция с членами семьи может привести к заражению коронавирусом с большей вероятностью, чем использование общественного транспорта, посещение кафе и мест развлечений. К такому выводу пришли ученые из Китая, США и Италии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science.
По данным ученых, нахождение в одном помещении с членами семьи ежедневно увеличивает риск заразиться коронавирусом на 10%.
Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов эфире НСН поставил под сомнение результаты исследования.
«Это какая-то фигня. 10% вероятности – это ни о чем, статпогрешность. Вот если дедушка с бабушкой самоизолировались, а внуки ходят в школу, то вероятность действительно выше. Потому что школьники сами не болеют, но переносят всякую заразу, не только коронавирус. Если в транспорте все в масках, то дома они маски не носят, поэтому вероятность выше. В целом, заразиться проще там, где выше плотность населения и нет вентиляции», - сказал Жемчугов.
Он также высказался против отмены новогодних мероприятий.
«Запреты новогодних праздников могут принести вред людям. Психика очень пострадает, потому что все ждут праздника, а его не будет. То есть вместо запретов лучше в ресторане обеспечить такую вентиляцию, чтобы все улетало. А празднества на улице, особенно если будет мороз, вообще никто никого не сможет заразить. Вирусы гибнут мгновенно, примерно так же быстро, как на солнце. Запрет – самый просто вариант, чтобы снять с себя ответственность. Начинается нагнетание обстановку – штрафы, полиция. Под праздник это вообще неправильно», - подчеркнул врач.
Ранее Владислав Жемчугов рассказал, что признаками заражения коронавирусной инфекцией могут быть не только кашель, одышка, потеря обоняния и вкуса. Среди других симптомов - ложные звуки в ушах, а также потеря слуха.
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