«Психика страдает». Вирусолог раскритиковал запреты новогодних праздников

Терапевт-иммунолог эфире НСН поставил под сомнение результаты исследования о самоизоляции, опубликованного в журнале Science.



Самоизоляция с членами семьи может привести к заражению коронавирусом с большей вероятностью, чем использование общественного транспорта, посещение кафе и мест развлечений. К такому выводу пришли ученые из Китая, США и Италии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science.

По данным ученых, нахождение в одном помещении с членами семьи ежедневно увеличивает риск заразиться коронавирусом на 10%.

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов эфире НСН поставил под сомнение результаты исследования.

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«Это какая-то фигня. 10% вероятности – это ни о чем, статпогрешность. Вот если дедушка с бабушкой самоизолировались, а внуки ходят в школу, то вероятность действительно выше. Потому что школьники сами не болеют, но переносят всякую заразу, не только коронавирус. Если в транспорте все в масках, то дома они маски не носят, поэтому вероятность выше. В целом, заразиться проще там, где выше плотность населения и нет вентиляции», - сказал Жемчугов.

Он также высказался против отмены новогодних мероприятий.

«Запреты новогодних праздников могут принести вред людям. Психика очень пострадает, потому что все ждут праздника, а его не будет. То есть вместо запретов лучше в ресторане обеспечить такую вентиляцию, чтобы все улетало. А празднества на улице, особенно если будет мороз, вообще никто никого не сможет заразить. Вирусы гибнут мгновенно, примерно так же быстро, как на солнце. Запрет – самый просто вариант, чтобы снять с себя ответственность. Начинается нагнетание обстановку – штрафы, полиция. Под праздник это вообще неправильно», - подчеркнул врач.

Ранее Владислав Жемчугов рассказал, что признаками заражения коронавирусной инфекцией могут быть не только кашель, одышка, потеря обоняния и вкуса. Среди других симптомов - ложные звуки в ушах, а также потеря слуха.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирус
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