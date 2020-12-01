Онищенко призвал заразившихся коронавирусом не делать КТ без назначения врача
Академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко заявил, что пациентам, которые заразились COVID-19, следует избегать радиационного облучения, сообщает РИА Новости.
Онищенко отметил, что многие пациенты хотят, чтобы им сделали КТ, однако делать это следует только по назначению врача.
Бывший главный государственный санитарный врач РФ добавил, что медицинское облучение - второе по значению среди радиационных, и составляет 15% от общего объёма, причём половина из этих 15% - КТ.
«Не надо увлекаться этим», - подчеркнул академик.
Онищенко также заявил, что опытный врач способен и без КТ определить наличие или отсутствие у пациента пневмонии.
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