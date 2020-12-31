Российские дипломаты отметили причины успешной борьбы Уханя с коронавирусом

Помощь всего Китая и предельная дисциплина стали главными факторами, которые помогли Уханю справиться с эпидемией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских дипломатов, которые занимались эвакуацией россиян.

Власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной болезни в Ухане 31 декабря 2019 года. Город пробыл на карантине 76 дней, сейчас в Ухане нет ни одного зараженного коронавирусом.

Секретарь посольства РФ в Китае Максим Цыганков отметил, что граждане Китая не пытались уйти от предписываемых государством требований и соблюдали все введенные ограничения, поэтому быстро справились с распространением коронавируса.